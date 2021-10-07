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Поздравления звучат с раннего утра: Песков рассказал, кто из мировых лидеров уже позвонил Путину в день рождения

При этом представитель Кремля уточнил, что во время таких бесед глава государства успевает обсудить вопросы двусторонних отношений.

7 октября, 09:50
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина день рождения. Принимает поздравления с раннего утра по телефону от своих зарубежных коллег. Каждый разговор только поздравлениями не ограничивается. Это разговор, который содержит субстантивное обсуждение по двусторонним отношениям, и каждый раз — это хорошая возможность, чтобы быстро сверить часы по актуальным проблемам", — сказал Песков журналистам.

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Помимо вышеперечисленных, у Путина состоялась беседа с избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Президент поздравил главу кабмина Страны восходящего солнца со вступлением в должность. А на вторую половину дня запланировано ещё несколько разговоров.

Представитель Кремля добавил, что в середине дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, но повестка будет не праздничной, а касаться текущих вопросов.

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Ранее в Кремле рассказали, что президент РФ в свой день рождения будет работать. Путин планирует провести несколько встреч и лишь вечером отметить личный праздник в кругу близких и друзей. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "так бывает чаще всего".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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