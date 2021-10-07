Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что заявление бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России навеяно патологической русофобией.

"Очередное высказывание из серии "Дурень думкой богатеет". Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

По его мнению, к развалу близка как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока действующие власти не сделают всё, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть.

Глава республики заметил, что "европейский" путь Незалежной, Литвы и других стран Прибалтики привёл к потере достижений советского народа, а также экономического и промышленного потенциала. В этих государствах присутствует катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения. А самый ужасный итог — реабилитация нацизма, добавил Аксёнов, призвав Ландсбергиса думать о своей стране.