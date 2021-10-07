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"Мешает трезво смотреть на мир": Аксёнов счёл патологической русофобией заявление экс-лидера Литвы о распаде России

По его словам, "европейский" путь привёл страны Прибалтики и Украины к потере достижений советского народа, а также экономического и промышленного потенциала.

7 октября, 09:38
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/Aksenov82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Аксёнов|82"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Аксёнов|82"

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что заявление бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России навеяно патологической русофобией.

"Очередное высказывание из серии "Дурень думкой богатеет". Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

По его мнению, к развалу близка как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока действующие власти не сделают всё, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть.

"Уже дважды разваливалась": Бывший лидер Литвы предложил ждать распада России

"Уже дважды разваливалась": Бывший лидер Литвы предложил ждать распада России

Глава республики заметил, что "европейский" путь Незалежной, Литвы и других стран Прибалтики привёл к потере достижений советского народа, а также экономического и промышленного потенциала. В этих государствах присутствует катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения. А самый ужасный итог — реабилитация нацизма, добавил Аксёнов, призвав Ландсбергиса думать о своей стране.

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев назвал вероятную дату "смерти" Украины. Он напомнил о тяжёлой экономической ситуации в Незалежной — в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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