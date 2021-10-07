На нефтяном танкере в Иркутской области произошёл взрыв

На нефтяном танкере "Семён Дежнёв" в акватории реки Лены в Киренском районе Иркутской области произошёл взрыв остатков нефтепродуктов. По данным источника Лайфа, в результате пострадало два человека.

Собеседник уточнил, что пострадавшие госпитализированы с ожогами третьей степени. Скорая доставляет пострадавших из села Петропавловского в посёлок Юбилейный. Туда же вылетел вертолёт Центра медицины катастроф.

Разлива нефтепродуктов нет, на момент взрыва топлива на борту не было, судно не потеряло ход.