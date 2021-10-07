На нефтяном танкере в Иркутской области произошёл взрыв
Пострадавшие госпитализированы с ожогами третьей степени.
Фото © LIFE
На нефтяном танкере "Семён Дежнёв" в акватории реки Лены в Киренском районе Иркутской области произошёл взрыв остатков нефтепродуктов. По данным источника Лайфа, в результате пострадало два человека.
Собеседник уточнил, что пострадавшие госпитализированы с ожогами третьей степени. Скорая доставляет пострадавших из села Петропавловского в посёлок Юбилейный. Туда же вылетел вертолёт Центра медицины катастроф.
Разлива нефтепродуктов нет, на момент взрыва топлива на борту не было, судно не потеряло ход.
А ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге произошёл взрыв бытового газа, в результате пострадал один человек. Как стало известно Лайфу, с сильными ожогами его передали медикам.
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