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На нефтяном танкере в Иркутской области произошёл взрыв

Пострадавшие госпитализированы с ожогами третьей степени.

7 октября, 09:34
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На нефтяном танкере "Семён Дежнёв" в акватории реки Лены в Киренском районе Иркутской области произошёл взрыв остатков нефтепродуктов. По данным источника Лайфа, в результате пострадало два человека.

Собеседник уточнил, что пострадавшие госпитализированы с ожогами третьей степени. Скорая доставляет пострадавших из села Петропавловского в посёлок Юбилейный. Туда же вылетел вертолёт Центра медицины катастроф.

Разлива нефтепродуктов нет, на момент взрыва топлива на борту не было, судно не потеряло ход.

На камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ

На камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ

А ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге произошёл взрыв бытового газа, в результате пострадал один человек. Как стало известно Лайфу, с сильными ожогами его передали медикам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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