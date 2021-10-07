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Избившего соседок на девичнике тюменца оштрафовали

Сергей с решением облсуда не согласился и подал апелляционную жалобу. Мужчина утверждает, что не бил, а только отталкивал "вице-мисс Тюмень – 2018" и её подруг.

7 октября, 09:23
<p>Скриншот © Instagram / Александра Першина</p>

Скриншот © Instagram / Александра Першина

В Тюмени суд признал виновным в нанесении побоев Сергея Л., который в июле 2021-го залез через балкон в квартиру к соседкам и избил их. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба облсуда.

"Мировой судья Ленинского судебного района принял решение оштрафовать на 5000 рублей Сергея Л. Его признали виновным в нанесении побоев (6.1.1 КоАП РФ)", — говорится в релизе.

В Тюмени накажут полицейских, проигнорировавших избиение вице-мисс города и её подруг

В Тюмени накажут полицейских, проигнорировавших избиение вице-мисс города и её подруг

Суд установил, что мужчина влез в квартиру к соседке через балкон в ЖК "Апрель" 23 июля около полуночи. После чего начал ругаться с девушками из-за слишком шумной, по его мнению, вечеринки. После вынесения приговора мужчина подал апелляционную жалобу, которую рассмотрят 14 октября. Сергей утверждает, что девушек не бил, а лишь отталкивал. Стоит заметить, что потасовка была снята на телефон.

Ранее Лайф писал, что избивший соседок на девичнике в Тюмени оказался продавцом сантехники. Полицейским мужчина объяснил, что залез к девушкам через балкон, так как его восьмимесячный ребёнок не мог уснуть.

Избитая соседом "вице-мисс Тюмень — 2018" в слезах пожаловалась на угрозы

Избитая соседом "вице-мисс Тюмень — 2018" в слезах пожаловалась на угрозы

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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