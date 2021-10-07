Избившего соседок на девичнике тюменца оштрафовали

В Тюмени суд признал виновным в нанесении побоев Сергея Л., который в июле 2021-го залез через балкон в квартиру к соседкам и избил их. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба облсуда.

"Мировой судья Ленинского судебного района принял решение оштрафовать на 5000 рублей Сергея Л. Его признали виновным в нанесении побоев (6.1.1 КоАП РФ)", — говорится в релизе.

Суд установил, что мужчина влез в квартиру к соседке через балкон в ЖК "Апрель" 23 июля около полуночи. После чего начал ругаться с девушками из-за слишком шумной, по его мнению, вечеринки. После вынесения приговора мужчина подал апелляционную жалобу, которую рассмотрят 14 октября. Сергей утверждает, что девушек не бил, а лишь отталкивал. Стоит заметить, что потасовка была снята на телефон.