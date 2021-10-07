Избитый приезжими в московском метро рассказал, с чего началась драка
Парень считает, что обидчиков следует "показательно посадить". Полное выздоровление после потасовки ждёт молодого человека нескоро — по прогнозам врачей, только в понедельник начнут спадать отёки.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Избитый приезжими в метро Москвы рассказал, с чего началась драка. Видео © Telegram / SHOT
Избитый тремя уроженцами Дагестана в столичной подземке москвич Роман Ковалёв рассказал, что вступился за девушку после того, как молодые люди стали агрессивно себя вести, — из-за этого и завязалась драка. Историей пострадавший поделился с телеграм-каналом SHOT.
"Они громко шумели, она просто попросила их вежливо, чтобы они вели себя потише. Неадекватная реакция была с их стороны — начали злиться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти", — пояснил Роман.
По его мнению, нападавшие должны понести наказание и сесть за решётку, чтобы случай стал показательным и в будущем были пресечены подобные нападения. Молодой человек рассказал, что полностью выздоровеет ещё нескоро.
"У меня только в понедельник, может, даже позже, должны спасть отёки. Уже будут говорить, что делать", — сказал Ковалёв, отметив, что пока не ясно, что будут делать со скуловой костью.
Роман признался, что ему приятна поддержка общественности, он не ожидал, что люди так отреагируют на случившееся. Молодой человек работает барменом. Он занимался волейболом, боксом, греблей на байдарке и баскетболом, десять лет ходит в спортзал.
Напомним, преступление было совершено 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении напавших было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Кроме того, теперь действия нападавших квалифицируют по статье о покушении на убийство.
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