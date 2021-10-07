Избитый приезжими в московском метро рассказал, с чего началась драка

Избитый приезжими в метро Москвы рассказал, с чего началась драка. Видео © Telegram / SHOT

Избитый тремя уроженцами Дагестана в столичной подземке москвич Роман Ковалёв рассказал, что вступился за девушку после того, как молодые люди стали агрессивно себя вести, — из-за этого и завязалась драка. Историей пострадавший поделился с телеграм-каналом SHOT.

"Они громко шумели, она просто попросила их вежливо, чтобы они вели себя потише. Неадекватная реакция была с их стороны — начали злиться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти", — пояснил Роман.

По его мнению, нападавшие должны понести наказание и сесть за решётку, чтобы случай стал показательным и в будущем были пресечены подобные нападения. Молодой человек рассказал, что полностью выздоровеет ещё нескоро.

"У меня только в понедельник, может, даже позже, должны спасть отёки. Уже будут говорить, что делать", — сказал Ковалёв, отметив, что пока не ясно, что будут делать со скуловой костью.

Роман признался, что ему приятна поддержка общественности, он не ожидал, что люди так отреагируют на случившееся. Молодой человек работает барменом. Он занимался волейболом, боксом, греблей на байдарке и баскетболом, десять лет ходит в спортзал.