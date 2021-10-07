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Блогер Илья Мэддисон после продления ареста Хованскому устроил пьяный дебош

В итоге на него был составлен административный протокол, парня оштрафовали на 600 рублей.

7 октября, 08:55

Фото © VK / Илья Давыдов

Фото © VK / Илья Давыдов

Фото © VK / Илья Давыдов

Блогер Илья Мэддисон (Давыдов) сразу после заседания суда, на котором был продлён арест его друга и коллеги Юрия Хованского, устроил пьяный дебош. По словам Давыдова, минувшую ночь он провёл в камере предварительного заключения в изоляторе.

"Всё осознал. Не пейте. Не знаю, может, отпустят, может, в суд повезут. Ну хоть телефон дали на время", — написал Мэддисон на странице "ВКонтакте".

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Позднее блогер поделился фотографией постановления, на него составлен административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и назначен штраф в размере 600 рублей. Свою вину Мэддисон признал.

Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрима. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.

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А 10 августа Росфинмониторинг включил блогера Хованского в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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