Число суточных заражений коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 5404 против 3589 днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальное значение с 11 июля.

Число летальных исходов в столице возросло на 69 против 71 днём ранее. Всего с начала пандемии в Москве умерли 29 454 человека (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.