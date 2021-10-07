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Больше 5 тысяч за сутки: В Москве резко выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом

Ещё вчера суточное число заражений составляло 3589. Это максимальное значение с 11 июля.

7 октября, 08:49

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Число суточных заражений коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 5404 против 3589 днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальное значение с 11 июля.

Число летальных исходов в столице возросло на 69 против 71 днём ранее. Всего с начала пандемии в Москве умерли 29 454 человека (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

В Москве появится бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус

В Москве появится бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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