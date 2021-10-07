Основателю Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Арестованному основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.