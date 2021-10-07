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Основателю Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

При этом гендиректор крупной IT-компании вину в передаче данных иностранным разведслужбам не признаёт.

7 октября, 08:47

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Арестованному основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время с ним проводятся следственные действия", — уточнил собеседник агентства.

Мать обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова обратилась к Путину

Мать обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова обратилась к Путину

Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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