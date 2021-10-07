Бывший депутат Рады назвал вероятную дату "смерти" Украины

Украина может не дожить до 2050 года. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев во время общения с подписчиками своего YouTube-канала. Экс-парламентарий прокомментировал слова главы МИД страны Дмитрия Кулебы о выдаче 490 тысяч российских паспортов жителям Донбасса, отметив, что румыны, поляки и венгры также раздают гражданство украинскому населению. По его словам, это страны, которые претендуют на "несчастье" Незалежной.

"Когда мы начнём друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать, забирая своё этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова – Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45-го года Закарпатье — Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И всё, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживём до этого, если не начнём заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель", — посетовал Мураев.

Он также напомнил о тяжёлой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование в том числе социальной сферы. Недовольство граждан, отметил политик, может привести к противостоянию между жителями.

По мнению экс-депутата Рады, проблемы Незалежной можно решить с помощью федерализации, так как большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами. Мураев отметил, что унитарное устройство Украины является капканом, который заложили основатели современного Киева. Он подчеркнул, что такая форма организации не подходит для страны "с такой историей и территорией".