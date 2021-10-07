О вреде некоторых "народных" средств лечения простуды предупредил врач

При возникновении симптомов ОРВИ россияне часто начинают лечиться различными "народными" средствами, прибегая к помощи витамина C, горчичников, чеснока и редьки с мёдом. Однако эти методы могут не только не помочь организму, но и навредить. Об этом рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, член Ассоциации медицинских журналистов и бывший подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов в беседе с kp.ru.

Так, по словам специалиста, мнение, что витамин C повышает иммунитет и помогает справляться с простудой быстрее, — не более чем заблуждение, которое выросло из ошибочных представлений дважды лауреата Нобелевской премии — по химии и премии мира — Лайнуса Полинга. Однако клинические исследования опровергают утверждения, что это вещество лечит всё подряд — витамин C испытывали на работоспособность сотни раз в различных ситуациях. Например, по результатам одного из обзоров выяснилось, что это средство не снижает частоту ОРВИ. Единственный эффект, правда очень слабо выраженный, наблюдался у людей, занимающихся тяжёлым физическим трудом. При этом важно учитывать, что витамин C становится даже вредным, если его пить долго и крупными дозами — от семи граммов в неделю и больше. Такой приём может привести даже к появлению камней в почках.

"В небольших дозах, по 100–250 миллиграммов, его можно использовать для приготовления тёплого питья. Просто так воду сложно пить, а когда она со вкусом лимона — легче. Но при этом не испытывайте иллюзий относительно какого-нибудь ощутимого эффекта", — указал терапевт.

Ещё одним средством, распространённым в народе для борьбы с простудой, является чеснок, из которого рекомендуют готовить капли для носа, различные общеукрепляющие смеси и просто есть в чистом виде. Однако эффективность этого продукта в лечении болезней не подтверждена.

"В одном из исследований показано, что люди, в течение трёх месяцев каждый день принимавшие чеснок, действительно реже заболевали ОРВИ. Но при этом длительность болезни была одинаковой — что в "чесночной", что в плацебо-группе. То есть как профилактическое средство — может быть, как лечебное — нет", — подчеркнул Водовозов.

Кроме того, чеснок не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как обладает сильным раздражающим действием. Врач также оценил использование микстуры из сока чёрной редьки с мёдом, которая якобы отлично справляется с кашлем. По его словам, полезные свойства мёда неоднократно изучались, и было показано, что по эффективности он находится примерно на одном уровне с популярным противокашлевым средством "Декстрометорфан". Однако чёрная редька в народном рецепте скорее выполняет воспитательную функцию, чтобы заставлять детей надевать шапку, например, отметил эксперт. Терапевт советует есть мёд на ночь порциями от 0,5 до двух чайных ложек. При этом этот продукт строго противопоказан детям до 12 месяцев.

Использование горчицы для лечения простуды, в том числе в виде горчичников, Водовозов назвал ещё одним примером "наказательной" процедуры.

"С ней и ноги почти кипятком парят, и в носки её сухую засыпают, и горчичники ставят, и медово-горчичные лепёшки на грудную клетку лепят. Довольно высокая вероятность химических ожогов при таком раскладе никого не волнует. Между тем ни в одном клиническом исследовании не было показано хотя бы призрачного эффекта подобного подхода", — отметил врач.

Водовозов подчеркнул, что простуда в подавляющем большинстве случаев проходит сама, без какого-либо лечения. Он рекомендует заболевшим при повышенной температуре соблюдать постельный режим и пить тёплые напитки (например, морс, некрепкий чай, разведённое варенье). А со всеми остальными проявлениями нужно бороться по мере их появления, отметил терапевт. Так, при насморке надо промывать нос любым некрепким солевым раствором или даже кипячённой водой, а на ночь пользоваться сосудосуживающими каплями. При болях в горле врач советует использовать любые пастилки, леденцы или "пшикалки". Как подчеркнул эксперт, важно не пропустить утяжеления инфекции и развития осложнений: подъёма температуры под 40 градусов, появления второй волны лихорадки после её уменьшения, нарастания одышки, надсадного кашля, судорог — всё это поводы немедленно обратиться за медицинской помощью.