О вреде некоторых "народных" средств лечения простуды предупредил врач

При возникновении симптомов ОРВИ россияне часто начинают лечиться различными "народными" средствами, прибегая к помощи витамина C, горчичников, чеснока и редьки с мёдом. Однако эти методы могут не только не помочь организму, но и навредить. Об этом рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, член Ассоциации медицинских журналистов и бывший подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов в беседе с kp.ru .

Так, по словам специалиста, мнение, что витамин C повышает иммунитет и помогает справляться с простудой быстрее, — не более чем заблуждение, которое выросло из ошибочных представлений дважды лауреата Нобелевской премии — по химии и премии мира — Лайнуса Полинга. Однако клинические исследования опровергают утверждения, что это вещество лечит всё подряд — витамин C испытывали на работоспособность сотни раз в различных ситуациях. Например, по результатам одного из обзоров выяснилось, что это средство не снижает частоту ОРВИ. Единственный эффект, правда очень слабо выраженный, наблюдался у людей, занимающихся тяжёлым физическим трудом. При этом важно учитывать, что витамин C становится даже вредным, если его пить долго и крупными дозами — от семи граммов в неделю и больше. Такой приём может привести даже к появлению камней в почках.