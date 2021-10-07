Дела о применении насилия к саратовским осуждённым переданы в центральный аппарат СК
После публикации шокирующих видео возбудили уже пять уголовных дел. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.
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Уголовные дела о применении насилия к осуждённым в Саратовской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Председатель Следственного комитета дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осуждённых в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", — отметили в СК.
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Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.
Кроме того, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых.
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