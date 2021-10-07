Дела о применении насилия к саратовским осуждённым переданы в центральный аппарат СК

Уголовные дела о применении насилия к осуждённым в Саратовской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осуждённых в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", — отметили в СК.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.