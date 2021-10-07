СМИ: В Анкаре задержан боевик ИГИЛ с гражданством России
Террорист находился в розыске по линии Интерпола. При обыске у него были найдены рубли, доллары и турецкие лиры.
Фото © Сайт полиции Турции
В столице Турции Анкаре силовики задержали боевика террористической организации ИГИЛ*, который, по данным газеты Hurriyet, имеет российское гражданство.
Кроме того, отмечается, что задержанный террорист находился в розыске по линии Интерпола. При обыске в доме, где скрывался преступник, было изъято 4800 долларов, восемь тысяч рублей, а ещё 16 800 турецких лир, цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности.
А ранее Лайф рассказывал, что готовившиеся "взорвать Москву" террористы ИГИЛ получили от 18 до 25 лет тюрьмы. После совершения преступлений боевики планировали перебраться в Сирию и продолжать действовать в рядах террористических структур.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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