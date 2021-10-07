СМИ: В Анкаре задержан боевик ИГИЛ с гражданством России

Кроме того, отмечается, что задержанный террорист находился в розыске по линии Интерпола. При обыске в доме, где скрывался преступник, было изъято 4800 долларов, восемь тысяч рублей, а ещё 16 800 турецких лир, цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности.