Цена на газ в Европе рухнула ниже $1000

Газ в Европе начал резко дешеветь — цена топлива на торгах 7 октября уже опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая цена фиксируется впервые с 29 сентября.

Так, на открытии торгов фиксировался показатель $1250 за тысячу кубометров, позже он рухнул до $973.