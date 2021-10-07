Цена на газ в Европе рухнула ниже $1000
При этом ещё накануне, 6 октября, стоимость топлива впервые в истории превысила $1900.
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Газ в Европе начал резко дешеветь — цена топлива на торгах 7 октября уже опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая цена фиксируется впервые с 29 сентября.
Так, на открытии торгов фиксировался показатель $1250 за тысячу кубометров, позже он рухнул до $973.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе: 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение.
При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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