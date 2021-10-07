Патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском

Папа римский Франциск встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Как отметил священнослужитель, следует разделять две темы — встречу патриарха и понтифика и визит последнего в Россию. Что касается приезда папы римского в нашу страну, на сегодняшний день условий для этого нет, он невозможен, подчеркнул собеседник издания.

"Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать", — указал митрополит Иларион.

По его словам, о новой встрече понтифика и патриарха Кирилла станет известно незадолго до её проведения: "Когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше". Он также подчеркнул, что это произойдёт не за месяц. А главное в этой встрече — "её результаты". Как добавил митрополит Иларион, "предыдущая встреча дала хорошие результаты".