На Сахалине "банда" медведей-сладкоежек держит в страхе дачников

Жители Охинского района Сахалинской области, чьи участки расположены в дачном районе Семиозёрье, уже две недели жалуются на нападения семьи медведей. Косолапые врываются в дома и устраивают погромы, сообщает издание "Сахалин и Курилы".

По словам дачников, хищники успели отработать беспроигрышную схему разбоя: медведица остаётся контролировать ситуацию на улице, а её дети лезут в дом, выбивая двери и окна. В помещении они крушат всё на своём пути, сбрасывают телевизоры и полки, опрокидывают холодильники. Хищники также съедают все запасы сладкого — печенье, конфеты, килограммы сахара и варенья. А одна жительница по вине пушистых разбойников, у которых, вероятно, есть тяга к спиртному, лишилась бочки браги.

Дачники отмечают, что они неоднократно пытались достучаться до местных властей, но безуспешно. Однако в мэрии Охинского района уточнили, что с жалобами обращалась лишь одна женщина, муниципалитет держит ситуацию под контролем. На данный момент лесничие организовали круглосуточное дежурство и привлекли к работе собак и квадрокоптеры.

"Охинским лесничеством организовано дежурство в дачном посёлке. Для ликвидации угрозы привлечены опытные охотники, охотничьи собаки и даже квадрокоптер. Некоторое время медведь не появлялся, однако в последний раз вышел совершенно в другой стороне посёлка. На такой случай у охотоведов тоже есть план. В настоящее время решается вопрос о направлении в Охинский район дополнительной группы охотоведов с целью скорейшей ликвидации опасной особи", — рассказал изданию заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев.