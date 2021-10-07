В Тюмени блогеры сняли фейковое ограбление старушки и нарвались на административку. Видео © VK / "ЧП Тюмень ЧС" / МВД по Тюменской области

Правоохранители задержали трёх пранкеров, сымитировавших ограбление пенсионерки на улице в Тюмени. Парни признались, что хотели проверить реакцию окружающих. Об этом сообщает Управление МВД России по Тюменской области.

"Я решил проверить реакцию людей и заснять пранк — выхватывать у бабушки сумку — с целью стать блогерами", — пояснил 23-летний организатор.

Задержанный заметил, что он чувствует "небольшую вину" из-за того, что поднял шумиху, однако извиняться после содеянного парень не собирается.

Сыгравший роль бабушки 18-летний пранкер заметил, что ждал помощи граждан "старушке". При этом он извинился за "неудачный ролик" и признался, что сожалеет о случившемся. В итоге на неудавшихся блогеров составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Также выяснилось, что двое из них уже были судимы за кражу, а ещё один, 21-летний участник, — за незаконный оборот наркотиков.