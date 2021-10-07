В Тюмени блогеры сняли фейковое ограбление старушки и нарвались на административку
Организатор действа извиняться за ролик отказался. Выяснилось, что все трое ранее были судимы по уголовным статьям.
Скриншот видео © VK / "ЧП Тюмень ЧС"
В Тюмени блогеры сняли фейковое ограбление старушки и нарвались на административку. Видео © VK / "ЧП Тюмень ЧС" / МВД по Тюменской области
Правоохранители задержали трёх пранкеров, сымитировавших ограбление пенсионерки на улице в Тюмени. Парни признались, что хотели проверить реакцию окружающих. Об этом сообщает Управление МВД России по Тюменской области.
"Я решил проверить реакцию людей и заснять пранк — выхватывать у бабушки сумку — с целью стать блогерами", — пояснил 23-летний организатор.
Задержанный заметил, что он чувствует "небольшую вину" из-за того, что поднял шумиху, однако извиняться после содеянного парень не собирается.
Сыгравший роль бабушки 18-летний пранкер заметил, что ждал помощи граждан "старушке". При этом он извинился за "неудачный ролик" и признался, что сожалеет о случившемся. В итоге на неудавшихся блогеров составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Также выяснилось, что двое из них уже были судимы за кражу, а ещё один, 21-летний участник, — за незаконный оборот наркотиков.
Ранее Лайф рассказывал, как таксист-блогер из Омска обматерил пассажирку на камеру и нарвался на штраф. Водитель сам выложил в Сеть видео с оскорблениями, его посмотрели более 90 тысяч раз.
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