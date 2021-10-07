Избившие парня в московском метро угрожали ножом полицейским
Таким образом, троим задержанным грозит ещё одна статья — за применение насилия в отношении представителя власти.
Кадр из видео © ГУ МВД РФ по Москве
Три участника избиения молодого человека в московском метро угрожали полицейским при задержании. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета.
"Нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — отметили в ведомстве.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать уголовное дело по факту избиения в столичном метро на статью "Покушение на убийство".
Напомним, преступление было совершено 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении напавших возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу.
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