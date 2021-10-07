Избившие парня в московском метро угрожали ножом полицейским

Три участника избиения молодого человека в московском метро угрожали полицейским при задержании. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета.

"Нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — отметили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать уголовное дело по факту избиения в столичном метро на статью "Покушение на убийство".