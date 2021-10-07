СК Белоруссии завёл новое уголовное дело на сотрудников портала TUT.BY

Отметим, что работникам организации вменяют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершённое в составе группы лиц. Санкция этой статьи белорусского УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что в конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации республики. Затем один из учредителей TUT.BY, Кирилл Волошин, 18 мая 2021-го сообщил об ограничении доступа к ресурсу. Позже Мининформ объяснил, с чем это связано. А 25 мая трое сотрудников белорусского портала перестали выходить на связь. Рядом с домом одного из них был замечен микроавтобус с сидящим внутри человеком в балаклаве.