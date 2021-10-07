СК Белоруссии завёл новое уголовное дело на сотрудников портала TUT.BY
Работникам организации вменяют разжигание вражды или розни в составе группы лиц. Их могут отправить за решётку на срок до 12 лет.
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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников компании "Тут-бай-медиа", которой принадлежал популярный в республике новостной портал TUT.BY. Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "Тут-бай-медиа" и иных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — говорится в релизе.
Отметим, что работникам организации вменяют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершённое в составе группы лиц. Санкция этой статьи белорусского УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, что в конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации республики. Затем один из учредителей TUT.BY, Кирилл Волошин, 18 мая 2021-го сообщил об ограничении доступа к ресурсу. Позже Мининформ объяснил, с чем это связано. А 25 мая трое сотрудников белорусского портала перестали выходить на связь. Рядом с домом одного из них был замечен микроавтобус с сидящим внутри человеком в балаклаве.
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