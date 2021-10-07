В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"
У партии больше нет доверия к председателю парламента, указал руководитель политсилы Александр Корниенко.
Фото © Facebook / Дмитро Разумков
Отставка спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова инициирована из-за его поведения, которое правящая партия "Слуга народа" считает "политическим лукавством". Об этом заявил руководитель политсилы Александр Корниенко с трибуны украинского парламента.
"Политический опыт играет в разные стороны: иногда помогает работать, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством", — высказался парламентарий, объясняя инициативу об отзыве спикера Рады.
По словам Корниенко, Разумков отступил от принципов, которые лежат в основе деятельности партии "Слуга народа". И теперь доверия к председателю парламента нет.
"Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей партии и не может представлять нашу команду", — подчеркнул глава партии.
Ранее Лайф сообщал, что нового председателя Рады могут выбрать в пятницу. Вместе с ним будет выбран и вице-спикер. На эти должности претендует сразу несколько кандидатов.
5 октября стало известно, что спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два дня. Его полная отставка может произойти до конца недели. Об этом сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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