В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"

Отставка спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова инициирована из-за его поведения, которое правящая партия "Слуга народа" считает "политическим лукавством". Об этом заявил руководитель политсилы Александр Корниенко с трибуны украинского парламента.

"Политический опыт играет в разные стороны: иногда помогает работать, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством", — высказался парламентарий, объясняя инициативу об отзыве спикера Рады.

По словам Корниенко, Разумков отступил от принципов, которые лежат в основе деятельности партии "Слуга народа". И теперь доверия к председателю парламента нет.

"Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей партии и не может представлять нашу команду", — подчеркнул глава партии.