В России выявили максимальное с 31 декабря суточное число случаев ковида
От болезни за 24 часа вылечилось 20 330 человек, общее число выздоровевших достигло 6 799 230.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
В России за минувшие сутки выявлено 27 550 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заболевших с 31 декабря 2020 года. Кроме того, это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.
Как отмечается, у 9,1% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 20 330 человек. Скончалось 924 человека, условная летальность возросла до 2,78%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 7 690 110 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 6 799 230 человек. За весь период в России умерло 213 549 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее учёный предупредил о возможности начала пандемии уже с другим коронавирусом. Свою роль в этом могут сыграть животные, которые могли стать причиной появления и CoViD-19.
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