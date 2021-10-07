В России выявили максимальное с 31 декабря суточное число случаев ковида

В России за минувшие сутки выявлено 27 550 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заболевших с 31 декабря 2020 года. Кроме того, это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 9,1% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 20 330 человек. Скончалось 924 человека, условная летальность возросла до 2,78%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 7 690 110 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 6 799 230 человек. За весь период в России умерло 213 549 человек", — отмечается в сообщении штаба.