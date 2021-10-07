Девушка так жёстко разыграла парня, сообщив о беременности, что на мороженое он больше не взглянет
На что только не идут девушки, сообщая своим мужьям и парням радостную новость о беременности. Но эта блогерша выбрала довольно противоречивый способ.
Семья блогеров joshandlisa стала известной благодаря забавным розыгрышам друг друга. Недавно Лиза узнала, что беременна. Казалось бы, тут уже не до шуток. Но даже эту радостную новость девушка решила рассказать, заодно поиздевавшись над своим парнем. Ничего необычного: просто рожок мороженого из "Макдональдса" и спрятанный внутри положительный тест на беременность. Уже понятно, к чему всё ведёт. Сладость с сюрпризом она вручила ничего не подозревающему будущему отцу.
Передав рожок Джошу, девушка попросила есть его поскорее. Когда молодой человек отказался, сославшись на то, что у него "замёрзнет мозг", Лиза пошутила, что оно того стоит. И, пока парень, ничего не понимая, начал лизать мороженое, подруга беременной, кажется, всё разгадала — это написано на её сконфуженном лице. Потом Лиза пытается намекнуть Джошу: "Мы ждали этого очень долго!", и только в этот момент парень заметил подвох. Посмотрев на мороженое, он увидел "инородный предмет" внутри.
Доставая тест из мороженого, Джош явно был не в восторге. Надеясь, что это просто неудачная шутка, он спросил: "Серьёзно? Это настоящий (тест)?" Видео с розыгрышем стало вирусным. За несколько дней его посмотрело больше 13 млн человек. Судя по аккаунту, ребята уже готовятся стать родителями, а вот комментаторы удивляются — если бы в их мороженое кто-то засунул тест на беременность, они бы с этим человеком больше не общались, пишет Indy1000.
Ну, как-то в еду... он всё-таки не водой моченный
Не, ну после туалета только туда тест и совать
Если хоть когда-нибудь девушка засунет тест в моё мороженое, чтобы сказать, что она беременна... общаться мы больше не будем
WOW-funny
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