Адвокат в костюме Майкла Майерса бродил по улице, думая повеселить людей, но пранк явно не удался

Пару дней назад в отдел полиции в Галвестоне, США, позвонил обеспокоенный горожанин. По его словам, по пляжу разгуливал человек с окровавленным ножом в руках. Правоохранительный органы среагировали молниеносно — через считаные минуты отряд уже был на месте и надел наручники на "маньяка". Лишь потом они проверили и поняли, что нож игрушечный. А всё, что видели жители, — лишь своеобразный перформанс.

Кадры из видео © Facebook / Джефф Болд

Шутником в маске Майкла Майерса из фильма "Хеллоуин" 1978 года оказался местный адвокат Марк Мецгер III. По словам мужчины, своим пранком он хотел поднять жителям настроение во время надвигающегося на побережье шторма. И, по большому счёту, ему это удалось. Мецгер рассказал, что несколько человек с ним сфотографировались, а пляжный патруль включил главную тему из того самого ужастика, пишет Galveston Daily News. И даже момент задержания, уверен Марк, был очень смешным.

Это было похоже на сцену из "Скуби-Ду": они надели на меня наручники, сняли маску, а потом я такой: "Мне бы это сошло с рук, если бы вы не вмешались". Понимаете? Если бы мне предложили сделать это снова, я бы это точно сделал Марк Мецгер III

Кадры из видео © Facebook / Джефф Болд