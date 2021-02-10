Рэпер Lil Nas X увеличил себе грудь, и фанаты никак не могут понять — это шутка или всё по-настоящему

21-летний парень опубликовал горячие снимки в Twitter-аккаунте. Позирует сам Лил Нас, однако образ неожиданный. В кадре он прикрывает рукой свою... грудь. "Обновка" выглядит настолько реалистично, что фанаты в ступоре. Никто не может понять, это розыгрыш или юный рэпер действительно решил увеличить себе грудь.

Удивляться поступку парня не стоит. Грудь — явно работа (причём очень качественная) специалистов по спецэффектам. При детальном рассмотрении видно, как цвет накладки отличается от реального тона кожи Лил Наса. Кроме того, хоть фотографии рэпер опубликовал 7 февраля, скорее всего, они были сделаны больше двух месяцев назад.

Во второй половине октября 2020 года парень готовил образ Ники Минаж на Хэллоуин, в котором была задействована накладная грудь. Кроме того, на снимке от 24 октября стрижка и борода звезды без грима неотличимы от его образа на нашумевших "свежих" кадрах.