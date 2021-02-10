Рэпер Lil Nas X увеличил себе грудь, и фанаты никак не могут понять — это шутка или всё по-настоящему
В начале 2019 года рэпер Lil Nas X взлетел на музыкальный олимп со своим синглом Old Town Road. С релиза прошло уже два года, но звезда изо всех сил держит внимание фанатов на себе. Недавно он шокировал кадрами... с новой грудью.
21-летний парень опубликовал горячие снимки в Twitter-аккаунте. Позирует сам Лил Нас, однако образ неожиданный. В кадре он прикрывает рукой свою... грудь. "Обновка" выглядит настолько реалистично, что фанаты в ступоре. Никто не может понять, это розыгрыш или юный рэпер действительно решил увеличить себе грудь.
Удивляться поступку парня не стоит. Грудь — явно работа (причём очень качественная) специалистов по спецэффектам. При детальном рассмотрении видно, как цвет накладки отличается от реального тона кожи Лил Наса. Кроме того, хоть фотографии рэпер опубликовал 7 февраля, скорее всего, они были сделаны больше двух месяцев назад.
Во второй половине октября 2020 года парень готовил образ Ники Минаж на Хэллоуин, в котором была задействована накладная грудь. Кроме того, на снимке от 24 октября стрижка и борода звезды без грима неотличимы от его образа на нашумевших "свежих" кадрах.
Фото рэпера, которые он опубликовал 31 и 24 октября. Фото © Twitter / LilNasX
Но, несмотря на это, рэпер продолжает водить фанатов за нос. В своём TikTok-аккаунте парень регулярно публикует видео, на которых танцует, делая акцент на новой груди. Но не всё так просто
Видео © TikTok / lilnasx
Очевидно, что грудь на видео и на фото — разные. Размер отличается, да и парень показывает её только под футболкой, не раскрывая, что накладки, которые он недавно себе купил "от скуки", выглядят совсем не так реалистично, как на нашумевших фото.
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