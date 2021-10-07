Как живёт дочь кумира 90-х Жени Белоусова, которая вновь напомнила о себе откровенным фото

О 33-летней Кристине Белоусовой вновь заговорили все, когда она добавила своим заявлениям для подписчиков наибольшую откровенность. Дочь звезды 90-х Жени Белоусова опубликовала архивный снимок со своим сыном, кормление которого попало на камеру. Девушка сидела в студии, держа малыша в руках, и смотрела в сторону. Часть чёрного платья была приспущена, чтобы обеспечить младенцу лучший доступ к груди.

Фото © Instagram / cristina_bel

Под фото Кристина призналась, что материнство даётся ей нелегко — ребёнок требует много времени и сил, которых у матери-одиночки просто нет.

Став матерью, я узнала, что усталость и нехватка ресурса, длительная фрустрация и, конечно, боль и травмы делают с нами ужасные вещи. Я пока не нашла в проживании этого иных плюсов и не прошла этот этап кризиса до конца, пожалуй, даже не прошла к середине, как мне кажется Кристина Белоусова

Фото © Twitter / Александр Путилин и Instagram / cristina_bel

Обычно молодым матерям помогают семья и любимый человек, но девушке в этом плане не повезло. Об отце малыша до сих пор ничего не известно — приехав из Таиланда, Кристина узнала, что её короткий и бурный роман с иностранцем дал плоды. Избавляться от ребёнка она и не подумала, но будущий папа сразу пропал с горизонта, пишет "Экспресс-газета".

Фото © Instagram / cristina_bel

С братом Романом отношения у Кристины не сложились — только в последнее время родственники смогли наладить связь. А с мамой девушке пришлось нелегко. После смерти Евгения Белоусова от аневризмы женщина постаралась поставить детей на ноги. Кристина научилась профессионально играть на скрипке, выучилась на психолога, но увлеклась духовными практиками и отправилась в Азию искать себя.

Фото © Instagram / cristina_bel

Девушка занялась йогой и танцами, стала вегетарианкой и заинтересовалась эзотерикой. Домой Кристина приезжала нечасто, расстраивая мать образом жизни. Зато об отце она всегда вспоминала с теплотой. Хоть девушка и потеряла родителя в 10 лет, этого времени хватило, чтобы рассказывать о нём добрые истории на различных ток-шоу.

Фото © Instagram / cristina_bel