"Мог жениться в своих фантазиях": Коллега раскрыла обман Шаляпина, заявив, что у него в паспорте нет ни одного штампа
Теперь фанатам интересно, как артист собирался распоряжаться "богатым наследством" якобы жены, если брака действительно могло и не быть.
В Сети появляется всё больше мнений, что торжественная церемония в Лас-Вегасе, где Прохор Шаляпин и его возлюбленная Татьяна Дэвис узаконили свои отношения, — полная фикция. Об этом уже высказался друг певца Александр Бенхин, который отметил, что среди праздничных фото не нашлось ни одной с моментом росписи или свидетельства о браке.
Этой же версии придерживается и коллега Прохора по многочисленным ток-шоу — светская львица и певица Алёна Кравец, пишут "Дни.ру". Она уже видела, как некоторые выдумывали у себя онкологические заболевания, только чтобы добиться популярности и просмотров. А певцу не чужды эпатажные поступки ради хайпа.
Фото © Instagram / georgykiryanov
Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба — фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет
Многим показалось странным, что сразу после свадьбы Прохор Шаляпин улетел в Москву, в то время как его жену госпитализировали с коронавирусом. А после смерти возлюбленной артист заявил, что ему не нужно её многомиллионное состояние и на наследство он претендовать не будет. Такая щедрость поразила его поклонников, зато теперь её можно легко объяснить. Если Прохор и Татьяна не были официально женаты, то и прав на наследство у певца нет.
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