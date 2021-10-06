"Мог жениться в своих фантазиях": Коллега раскрыла обман Шаляпина, заявив, что у него в паспорте нет ни одного штампа

Теперь фанатам интересно, как артист собирался распоряжаться "богатым наследством" якобы жены, если брака действительно могло и не быть.