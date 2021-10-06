Победители Евровидения Maneskin снялись обнажёнными, показав, почему ещё по ним сходят с ума

Итальянская группа Maneskin, которая после победы на Евровидении стала популярна во всём мире, уже создала определённый образ. Участники группы часто ведут себя дико и эпатажно, однако не пересекают черту. Инстаграм-аккаунт музыкантов просто заваливают признаниями в любви, которых стало ещё больше после новой фотосессии.

Фото © Instagram/maneskinofficial

На снимках члены Maneskin позировали в студии все вместе, устроившись на полу. В комнате явно было жарко, ведь на коже музыкантов выступил пот, словно в сауне. Но фото не настраивали на расслабляющий лад, потому как Дамиано и его друзья предстали перед фотографом абсолютно голыми. Интимные части тела они прикрывали руками или удачно расположенными товарищами, а если и это не помогало — то чёрными стикерами.

Фото © Instagram/maneskinofficial

Снимок за короткое время набрал 1,6 млн лайков и больше 16 тыс. комментариев. Поклонники пришли в восторг от такого великолепия, не зная, куда себя девать. Они рассыпались в комплиментах итальянцам, слёзно умоляя "Инстаграм" не удалять излишне откровенные снимки.

Фото © Instagram/maneskinofficial

"Инстаграм", не удаляй их фотки, они же не виноваты, что просто пипец как горячи! ethantorchiobrazil

Окей, мне надо подышать в пакетик! _00.moonlight__

Я просто не знаю, как я смогу потом прийти в себя после такого... emilyriboflavin