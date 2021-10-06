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Победители Евровидения Maneskin снялись обнажёнными, показав, почему ещё по ним сходят с ума

Музыканты ничего не делают наполовину, поэтому и откровенная фотосессия у них побила все рекорды по смелости.

6 октября, 12:03

Фото © Instagram/maneskinofficial

Итальянская группа Maneskin, которая после победы на Евровидении стала популярна во всём мире, уже создала определённый образ. Участники группы часто ведут себя дико и эпатажно, однако не пересекают черту. Инстаграм-аккаунт музыкантов просто заваливают признаниями в любви, которых стало ещё больше после новой фотосессии.

Фото © Instagram/maneskinofficial

Фото © Instagram/maneskinofficial

На снимках члены Maneskin позировали в студии все вместе, устроившись на полу. В комнате явно было жарко, ведь на коже музыкантов выступил пот, словно в сауне. Но фото не настраивали на расслабляющий лад, потому как Дамиано и его друзья предстали перед фотографом абсолютно голыми. Интимные части тела они прикрывали руками или удачно расположенными товарищами, а если и это не помогало — то чёрными стикерами.

Фото © Instagram/maneskinofficial

Фото © Instagram/maneskinofficial

Снимок за короткое время набрал 1,6 млн лайков и больше 16 тыс. комментариев. Поклонники пришли в восторг от такого великолепия, не зная, куда себя девать. Они рассыпались в комплиментах итальянцам, слёзно умоляя "Инстаграм" не удалять излишне откровенные снимки.

Фото © Instagram/maneskinofficial

Фото © Instagram/maneskinofficial

"Инстаграм", не удаляй их фотки, они же не виноваты, что просто пипец как горячи!

ethantorchiobrazil

Окей, мне надо подышать в пакетик!

_00.moonlight__

Я просто не знаю, как я смогу потом прийти в себя после такого...

emilyriboflavin

Группа Maneskin в 2021 году победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, сразу покорив миллионы сердец по всему миру. Но с российскими фанатами у музыкантов произошёл конфуз — группа приехала в Россию на встречу с поклонниками и блогерами, но в итоге на концерт к Maneskin попали лишь сливки общества, что немало разозлило пользователей Сети. Испортились отношения у музыкантов и с украинской певицей Maruv, которую позвали для разогрева и не пустили на сцену.

Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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