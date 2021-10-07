В России второй день подряд фиксируют более 900 смертей от ковида
Всего с начала эпидемии в нашей стране скончалось 213 549 заболевших.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
За сутки в России от коронавируса умерло 924 пациента. Второй день подряд суточная смертность превышает 900. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Накануне был побит антирекорд по смертности за всю пандемию — было зафиксировано 929 летальных исходов за сутки. Всего с начала эпидемии в нашей стране умерло 213 549 человек.
Вирусолог Максим Скулачев связывает рост смертности от коронавируса в России с увеличением количества контактов между людьми: граждане вернулись из отпусков, дети снова пошли в школу. При этом, по словам эксперта, некоторые россияне, которые не болели CoViD-19 и не сделали прививку, вновь надеются "проскочить" мимо болезни, но не учитывают новые мутации вируса.
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