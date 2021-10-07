В России второй день подряд фиксируют более 900 смертей от ковида

За сутки в России от коронавируса умерло 924 пациента. Второй день подряд суточная смертность превышает 900. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне был побит антирекорд по смертности за всю пандемию — было зафиксировано 929 летальных исходов за сутки. Всего с начала эпидемии в нашей стране умерло 213 549 человек.