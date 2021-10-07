Депутаты отправили в отставку спикера Рады Разумкова

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков решением парламентариев отправлен в отставку. "За" высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новый председатель украинского парламента может быть выбран в пятницу, 8 октября. На эту должность претендует сразу несколько кандидатов.