НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутаты отправили в отставку спикера Рады Разумкова

Ранее в "Слуге народа" объявляли, что новый председатель может быть выбран в пятницу, 8 октября.

7 октября, 08:50
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/photos/220931696678012" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитро Разумков</a></p>

Фото © Facebook / Дмитро Разумков

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков решением парламентариев отправлен в отставку. "За" высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новый председатель украинского парламента может быть выбран в пятницу, 8 октября. На эту должность претендует сразу несколько кандидатов.

В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"

В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"

Напомним, 5 октября стало известно, что спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два дня. О грядущей отставке сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.

На Украине предложили "обезьяну с гранатой" на должность спикера Рады

На Украине предложили "обезьяну с гранатой" на должность спикера Рады

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Мешает трезво смотреть на мир": Аксёнов счёл патологической русофобией заявление экс-лидера Литвы о распаде России

сегодня в 09:38

В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"

сегодня в 08:36

Байден пока не поздравил Путина с Днём рождения

сегодня в 10:03

Бывший депутат Рады назвал вероятную дату "смерти" Украины

сегодня в 08:27

Кремль: Всем бы хотелось установления виновников убийства Политковской

сегодня в 10:08

Новости партнеров

Layer 1