Депутаты отправили в отставку спикера Рады Разумкова
Ранее в "Слуге народа" объявляли, что новый председатель может быть выбран в пятницу, 8 октября.
Фото © Facebook / Дмитро Разумков
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков решением парламентариев отправлен в отставку. "За" высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новый председатель украинского парламента может быть выбран в пятницу, 8 октября. На эту должность претендует сразу несколько кандидатов.
Напомним, 5 октября стало известно, что спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два дня. О грядущей отставке сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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