Пермячка исправила лицо ради бойфренда-абьюзера, однако лишь испортила себе жизнь

Жительница Перми захотела исправить лицо ради бойфренда, однако лишь испортила себе жизнь. Видео © Telegram-канал Mash

Жительница Перми отправилась к косметологу, чтобы подправить лицо ради любимого человека, однако в итоге процедура завершилась необратимыми последствиями. Теперь кожа 37-летней Светланы буквально висит, передаёт телеграм-канал Mash.

Несколько процедур прошли нормально, а вот потом косметолог предложила убрать часть геля из-под глаз и носогубки с помощью препарата "Лонгидаза". Тогда-то проблемы и начались.

"Она делает мне носогубную складку гиалуроновой кислотой. Потом говорит: "Надо тебе тут овал немножко подправить". Она меня заверила, что нужно это удалить чуть-чуть. Там уйдёт препарат, и всё будет ровно и хорошо", — сказала Светлана.

Однако ничем хорошим это не закончилось. Постепенно кожа на лице Светланы потеряла эластичность, обвисла и сильно постарела визуально, нос стал мягким, а хрящ — как желе. Оказалось, что препарат уничтожал прослойку лица почти месяц, а попытки что-то исправить лишь усугубляли ситуацию. Врачи в Москве сразу отправили женщину на обследование и предупредили, что у неё может ухудшиться зрение. Кроме того, лицо пациентки, по словам медиков, полностью уже не восстановится никогда. Абьюзер, ради кого и затевались изменения, заявил Светлане, что она "стала страшной", и бросил.