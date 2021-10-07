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Пермячка исправила лицо ради бойфренда-абьюзера, однако лишь испортила себе жизнь

Всему виной стал препарат "Лонгидаза" — из-за него во внешнем виде Светланы начались необратимые изменения. Почти месяц вещество уничтожало лицевую прослойку.

7 октября, 09:05

Скриншот видео © Telegram-канал Mash

Жительница Перми захотела исправить лицо ради бойфренда, однако лишь испортила себе жизнь. Видео © Telegram-канал Mash

Жительница Перми отправилась к косметологу, чтобы подправить лицо ради любимого человека, однако в итоге процедура завершилась необратимыми последствиями. Теперь кожа 37-летней Светланы буквально висит, передаёт телеграм-канал Mash.

Несколько процедур прошли нормально, а вот потом косметолог предложила убрать часть геля из-под глаз и носогубки с помощью препарата "Лонгидаза". Тогда-то проблемы и начались.

"Она делает мне носогубную складку гиалуроновой кислотой. Потом говорит: "Надо тебе тут овал немножко подправить". Она меня заверила, что нужно это удалить чуть-чуть. Там уйдёт препарат, и всё будет ровно и хорошо", — сказала Светлана.

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Однако ничем хорошим это не закончилось. Постепенно кожа на лице Светланы потеряла эластичность, обвисла и сильно постарела визуально, нос стал мягким, а хрящ — как желе. Оказалось, что препарат уничтожал прослойку лица почти месяц, а попытки что-то исправить лишь усугубляли ситуацию. Врачи в Москве сразу отправили женщину на обследование и предупредили, что у неё может ухудшиться зрение. Кроме того, лицо пациентки, по словам медиков, полностью уже не восстановится никогда. Абьюзер, ради кого и затевались изменения, заявил Светлане, что она "стала страшной", и бросил.

Ранее Лайф рассказывал, как тиктокерша Керис Тобин вколола ботокс себе в лоб и показала результат, но в Сети ужаснулись тому, как она постарела. В итоге видео стало вирусным, и его посмотрело больше девяти миллионов пользователей соцсети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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