Девушка вколола ботокс себе в лоб и показала результат, но в Сети ужаснулись тому, как она постарела

Предполагается, что все косметологические процедуры придуманы для того, чтобы помогать людям сохранять молодость подольше. Героиня этого материла преследовала те же цели, но что-то пошло не так.