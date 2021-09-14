НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка вколола ботокс себе в лоб и показала результат, но в Сети ужаснулись тому, как она постарела

Предполагается, что все косметологические процедуры придуманы для того, чтобы помогать людям сохранять молодость подольше. Героиня этого материла преследовала те же цели, но что-то пошло не так.

14 сентября, 08:47

Кадры из видео © TikTok / cezza_t

В середине лета тиктокерша Керис Тобин решила, что ей срочно нужно сделать пару инъекций ботокса. Мимика девушки была настолько живой, что морщинами на её лбу можно было пугать детей. Вскоре она записалась в хорошую клинику и пришла на приём. Полчаса — и вот заветный ботокс уже внутри. Оставалось только подождать, пока чудеса косметологии подействуют. Своё преображение Керис документировала на видео.

Кадры из видео © TikTok / cezza_t

На первом видео, снятом ещё до введения инъекций, Тобин подняла брови, показав морщины на лбу во всей красе. На последнем клипе, снятом три недели спустя, на лице девушки в принципе не осталось ни единой морщинки. Казалось бы, всё по плану. Однако, когда Керис опубликовала своё "ботоксное преображение" в "Тиктоке", пользователи соцсети не оценили её попыток поймать ускользающую молодость, пишет The Sun.

Кадры из видео © TikTok / cezza_t

Кадры из видео © TikTok / cezza_t

Видео стало вирусным, и его посмотрело больше девяти миллионов пользователей соцсети. Вот только по комментариям под видео ясно, что не такого эффекта тиктокеры ждали от процедуры. Девушка стала выглядеть на десятилетие старше. Зато без морщин!

Я просто не понимаю, почему люди хотят буквально избавиться от своих эмоций. Этой девушке даже сорока нет, как и настоящих морщин

Пользователь TikTok

Ты очень быстро постарела от двадцати лет до тридцати...

Пользователь TikTok

Давайте уже признаем, что мимика — это нормально... мы зашли слишком далеко

Пользователь TikTok

Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 7,3 млн, и результат стоил каждой копейки

Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику 7,3 млн, и результат стоил каждой копейки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Тиктокерша из Бурятии выглядит как живой скелет, пугая подписчиков тем, насколько она худая

вчера в 09:50

Блогерша сняла последнее видео, прежде чем умереть от CoViD, и эти слова важно услышать каждому

вчера в 08:45

Певица Zivert вернула Аркадию Укупнику $12 тысяч за сорванный корпоратив в Турции

сегодня в 08:26

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обязательно встретят свою любовь до конца этого года

сегодня в 07:50

В Чёрном море у порта Тамань произошла утечка мазута

сегодня в 09:00

Новости партнеров

Layer 1