Девушка вколола ботокс себе в лоб и показала результат, но в Сети ужаснулись тому, как она постарела
Предполагается, что все косметологические процедуры придуманы для того, чтобы помогать людям сохранять молодость подольше. Героиня этого материла преследовала те же цели, но что-то пошло не так.
В середине лета тиктокерша Керис Тобин решила, что ей срочно нужно сделать пару инъекций ботокса. Мимика девушки была настолько живой, что морщинами на её лбу можно было пугать детей. Вскоре она записалась в хорошую клинику и пришла на приём. Полчаса — и вот заветный ботокс уже внутри. Оставалось только подождать, пока чудеса косметологии подействуют. Своё преображение Керис документировала на видео.
На первом видео, снятом ещё до введения инъекций, Тобин подняла брови, показав морщины на лбу во всей красе. На последнем клипе, снятом три недели спустя, на лице девушки в принципе не осталось ни единой морщинки. Казалось бы, всё по плану. Однако, когда Керис опубликовала своё "ботоксное преображение" в "Тиктоке", пользователи соцсети не оценили её попыток поймать ускользающую молодость, пишет The Sun.
Видео стало вирусным, и его посмотрело больше девяти миллионов пользователей соцсети. Вот только по комментариям под видео ясно, что не такого эффекта тиктокеры ждали от процедуры. Девушка стала выглядеть на десятилетие старше. Зато без морщин!
Я просто не понимаю, почему люди хотят буквально избавиться от своих эмоций. Этой девушке даже сорока нет, как и настоящих морщин
Ты очень быстро постарела от двадцати лет до тридцати...
Давайте уже признаем, что мимика — это нормально... мы зашли слишком далеко
WOW-video
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