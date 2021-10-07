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Психбольной житель Ленобласти зарезал родителей-пенсионеров

Тревогу забил брат убитого, когда родственники перестали выходить на связь. Что стало причиной жестокой расправы, выяснит следствие.

7 октября, 09:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Жителя Выборга Ленинградской области подозревают в жестоком убийстве собственных родителей. Известно, что у молодого человека ранее выявили психические расстройства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1959 года рождения были обнаружены накануне, 6 октября. На трупах правоохранители выявили признаки насильственной смерти, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

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"В результате следственно-оперативных мероприятий по "горячим следам" следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1997 года рождения, который является сыном потерпевших", — сказано в релизе.

По данным Пятого канала, тревогу забил брат пенсионера, после того как пара перестала выходить на связь с родными. На телах супругов были множественные колото-резаные раны, из квартиры правоохранители изъяли три ножа, ножницы, мобильные устройства, ноутбуки и другие вещественные доказательства.

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Известно, что подозреваемый в убийстве в 2017 году был судим за кражу. Тогда его приговорили к принудительному лечению из-за психических расстройств. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной жестокой расправы, назначен ряд судебных экспертиз.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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