Эрдоган обсудил с Путиным отношения Турции и РФ и поздравил с днём рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с 69-летием, а также обсудил с ним вопрос взаимоотношений двух стран. Об этом сообщили в канцелярии главы республики.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина", — сообщили в администрации Эрдогана.