Эрдоган обсудил с Путиным отношения Турции и РФ и поздравил с днём рождения
Лидеры двух стран во время телефонного звонка также подняли тему региональных вопросов, уточнили в Анкаре.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с 69-летием, а также обсудил с ним вопрос взаимоотношений двух стран. Об этом сообщили в канцелярии главы республики.
"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина", — сообщили в администрации Эрдогана.
Ранее в Кремле рассказали, что президент РФ в свой день рождения будет работать. Путин планирует провести несколько встреч и лишь вечером отметить личный праздник в кругу близких и друзей. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "так бывает чаще всего".
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