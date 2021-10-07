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Эрдоган обсудил с Путиным отношения Турции и РФ и поздравил с днём рождения

Лидеры двух стран во время телефонного звонка также подняли тему региональных вопросов, уточнили в Анкаре.

7 октября, 09:25
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с 69-летием, а также обсудил с ним вопрос взаимоотношений двух стран. Об этом сообщили в канцелярии главы республики.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина", — сообщили в администрации Эрдогана.

Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, отметив его "беззаветное служение" стране

Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, отметив его "беззаветное служение" стране

Ранее в Кремле рассказали, что президент РФ в свой день рождения будет работать. Путин планирует провести несколько встреч и лишь вечером отметить личный праздник в кругу близких и друзей. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "так бывает чаще всего".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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