Из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в университете
В столичных клиниках по-прежнему находятся шестеро раненых, состояние одного из пациентов тяжёлое. Кроме того, на лечении остаётся стрелок, 18-летний Тимур Бекмансуров.
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Из одной из пермских больниц выписан последний пострадавший при стрельбе в местном университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
"В пермских медучреждениях остаётся один пациент — сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжёлое. В федеральных медучреждениях проходят лечение шестеро пациентов: один в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном", — цитирует агентство релиз.
Напомним, из больницы в Москве ранее был выписан один пациент, которого транспортировали в столицу из-за тяжёлых травм. Всего таких пострадавших, которых перевезли в Москву, было семь. Вместе с ними временно переехали их родственники.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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