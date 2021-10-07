Из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в университете

Из одной из пермских больниц выписан последний пострадавший при стрельбе в местном университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

"В пермских медучреждениях остаётся один пациент — сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжёлое. В федеральных медучреждениях проходят лечение шестеро пациентов: один в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном", — цитирует агентство релиз.