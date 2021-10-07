Перед смертью жена-миллионерша обвинила Шаляпина в заражении ковидом

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что перед смертью его жена Татьяна Клаудия Дэвис, находясь в Штатах, прислала странное СМС-сообщение, в котором обвинила возлюбленного в заражении ковидом.

"Она мне пишет: "Прохор, ты в итоге заразил". Это ужасно просто", — рассказал певец в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия-1".

Исполнитель не знает, действительно ли заразил супругу, но не исключил, что вирус мог передаться от другого человека. Например, от гостя на свадьбе, которую с размахом отмечали в Лас-Вегасе в конце июля. Кроме того, незадолго до трагедии Шаляпин вакцинировался от CoViD-19, но рассказал, что родители Татьяны не верили в эффективность прививки и в результате попали в больницу вместе с дочерью. Они смогли вылечиться, певец предполагает, что в это вмешалось чудо, учитывая возраст тестя и тёщи.

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.