НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Перед смертью жена-миллионерша обвинила Шаляпина в заражении ковидом

Исполнитель предполагает, что подхватить инфекцию супруга могла на свадьбе, прошедшей в Вегасе в конце июля.

7 октября, 09:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/shalyapin_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что перед смертью его жена Татьяна Клаудия Дэвис, находясь в Штатах, прислала странное СМС-сообщение, в котором обвинила возлюбленного в заражении ковидом.

"Она мне пишет: "Прохор, ты в итоге заразил". Это ужасно просто", — рассказал певец в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия-1".

"Обкалывала себе лицо": Прохор Шаляпин рассказал, как его жена игнорировала первые симптомы CoViD-19

"Обкалывала себе лицо": Прохор Шаляпин рассказал, как его жена игнорировала первые симптомы CoViD-19

Исполнитель не знает, действительно ли заразил супругу, но не исключил, что вирус мог передаться от другого человека. Например, от гостя на свадьбе, которую с размахом отмечали в Лас-Вегасе в конце июля. Кроме того, незадолго до трагедии Шаляпин вакцинировался от CoViD-19, но рассказал, что родители Татьяны не верили в эффективность прививки и в результате попали в больницу вместе с дочерью. Они смогли вылечиться, певец предполагает, что в это вмешалось чудо, учитывая возраст тестя и тёщи.

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

"Подмахнул — и всё": Прохор Шаляпин впервые рассказал о брачном договоре с умершей женой-миллионершей

"Подмахнул — и всё": Прохор Шаляпин впервые рассказал о брачном договоре с умершей женой-миллионершей

Ранее Лайф сообщал о том, что Прохор Шаляпин впервые рассказал о брачном договоре с умершей женой-миллионершей. По словам певца, документ находится в Лас-Вегасе. С его содержанием он якобы знаком очень плохо.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Обкалывала себе лицо": Прохор Шаляпин рассказал, как его жена игнорировала первые симптомы CoViD-19

сегодня в 01:10

Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

сегодня в 09:53

В Сеть слили пикантное видео с закрытой вечеринки, где Варнава разделась на глазах у звёздных гостей

сегодня в 09:27

Блогер Илья Мэддисон после продления ареста Хованскому устроил пьяный дебош

сегодня в 08:55

Итальянский футболист раскритиковал Карасёва за судейство полуфинала Лиги Наций

сегодня в 10:16

Новости партнеров

Layer 1