В Кремле пока не планируют стимулировать вакцинацию от коронавируса по всей России

Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На федеральном уровне — нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Отметим, что различные стимулирующие меры при этом вводятся на уровне регионов. К примеру, власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.