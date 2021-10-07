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В Кремле пока не планируют стимулировать вакцинацию от коронавируса по всей России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила проводить лотереи и розыгрыши среди привитых каждый месяц, чтобы подстегнуть темпы вакцинации.

7 октября, 09:56
<p>Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На федеральном уровне — нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса

Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса

Отметим, что различные стимулирующие меры при этом вводятся на уровне регионов. К примеру, власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала проводить стимулирующие мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от коронавируса, один раз в месяц. По её словам, это "благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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