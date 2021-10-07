В Кремле пока не планируют стимулировать вакцинацию от коронавируса по всей России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила проводить лотереи и розыгрыши среди привитых каждый месяц, чтобы подстегнуть темпы вакцинации.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На федеральном уровне — нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Отметим, что различные стимулирующие меры при этом вводятся на уровне регионов. К примеру, власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.
А ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала проводить стимулирующие мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от коронавируса, один раз в месяц. По её словам, это "благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих".
Комментариев: 0