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Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Народный артист находится в коме, у него поражено до 85% лёгких. Врачи оценивают его состояние как критическое.

7 октября, 09:53
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/245735/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Фото © Kinopoisk

Состояние советского и российского актёра, театрального педагога Валерия Гаркалина ухудшилось, из-за чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

"Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. Накануне у народного артиста резко упал уровень сатурации. За пять дней поражение лёгких мужчины увеличилось с 25% до 75–85%, что говорит о стремительном развитии болезни", — рассказал собеседник портала.

Дочь Гаркалина опровергла сообщения об ухудшении состояния актёра

Дочь Гаркалина опровергла сообщения об ухудшении состояния актёра

Напомним, 6 октября Mash сообщал, что у артиста ночью резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду. До этого стало известно, что артиста госпитализировали 2 октября в больницу с коронавирусом. Тогда сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказывала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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