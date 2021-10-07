Госпитализированного с ковидом актёра Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
Народный артист находится в коме, у него поражено до 85% лёгких. Врачи оценивают его состояние как критическое.
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Состояние советского и российского актёра, театрального педагога Валерия Гаркалина ухудшилось, из-за чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.
"Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. Накануне у народного артиста резко упал уровень сатурации. За пять дней поражение лёгких мужчины увеличилось с 25% до 75–85%, что говорит о стремительном развитии болезни", — рассказал собеседник портала.
Напомним, 6 октября Mash сообщал, что у артиста ночью резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду. До этого стало известно, что артиста госпитализировали 2 октября в больницу с коронавирусом. Тогда сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказывала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.
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