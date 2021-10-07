Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС

Президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Генерал-полковник внутренней службы Чуприян прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.