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Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС

После трагической гибели Евгения Зиничева ведомство временно возглавляет его первый заместитель Александр Чуприян.

7 октября, 09:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока президент не определился с кандидатурой", — уточнил представитель Кремля, пообещав незамедлительно проинформировать, когда глава государства подпишет указ.

Напомним, что бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент России Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели Зиничева был назначен его первый заместитель Александр Чуприян.

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Генерал-полковник внутренней службы Чуприян прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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