Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС
После трагической гибели Евгения Зиничева ведомство временно возглавляет его первый заместитель Александр Чуприян.
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Президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока президент не определился с кандидатурой", — уточнил представитель Кремля, пообещав незамедлительно проинформировать, когда глава государства подпишет указ.
Напомним, что бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент России Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели Зиничева был назначен его первый заместитель Александр Чуприян.
Генерал-полковник внутренней службы Чуприян прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.
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