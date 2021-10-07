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В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения, признался Песков

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путин редко освобождает 7 октября от рабочих мероприятий. Сегодня главе государства исполнилось 69 лет.

7 октября, 09:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Кремле нет традиции отмечать день рождения президента России Владимира Путина каким-то особым образом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиции проставляться нет", — сказал представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что Путин редко освобождает праздник от рабочих мероприятий, а в администрации российского лидера это тем более обычный трудовой день.

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Напомним, Путин сегодня отмечает 69-летие. Президент РФ в свой день рождения будет работать. Он планирует провести несколько встреч и лишь вечером отметить личный праздник в кругу близких и друзей. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "так бывает чаще всего".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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