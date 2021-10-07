Песков не видел письмо матери основателя Grouр-IB в Администрации Президента
Людмила Сачкова в своём обращении попросила главу государства честно разобраться в деле её сына.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел в администрации главы государства письма матери основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова. О его существовании представитель Кремля узнал из СМИ.
"Я из сообщений СМИ ещё вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено. Но мне неизвестно, как, по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в администрации", — отметил Песков.
Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.
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