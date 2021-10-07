НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков не видел письмо матери основателя Grouр-IB в Администрации Президента

Людмила Сачкова в своём обращении попросила главу государства честно разобраться в деле её сына.

7 октября, 10:02
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел в администрации главы государства письма матери основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова. О его существовании представитель Кремля узнал из СМИ.

"Я из сообщений СМИ ещё вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено. Но мне неизвестно, как, по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в администрации",  отметил Песков.

Основателю Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Основателю Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Основателю Grouр-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

сегодня в 08:47

Песков допустил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20

сегодня в 10:15

Итальянский футболист раскритиковал Карасёва за судейство полуфинала Лиги Наций

сегодня в 10:16

Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

сегодня в 10:13

Песков не слышал, чтобы журналист "Комсомольской правды" Можейко просил российское гражданство

сегодня в 10:12

Новости партнеров

Layer 1