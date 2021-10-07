Песков обозначил условия увеличения поставок российского газа в Европу

Россия может увеличить поставки газа в Европу, но это зависит от коммерческих договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциал есть, всё зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договорённостей", — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, зависит ли увеличение экспорта топлива от запуска "Северного потока – 2". Он заметил, что уже сейчас есть альтернативные украинскому транзиту пути, которые "прекрасно работают" и "гораздо более технологичны и экологичны". Именно об этом накануне также говорил Владимир Путин, напомнил Песков.