Песков обозначил условия увеличения поставок российского газа в Европу
По словам представителя Кремля, это не зависит от "Северного потока – 2", ведь есть и альтернативные пути для экспорта топлива.
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Россия может увеличить поставки газа в Европу, но это зависит от коммерческих договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потенциал есть, всё зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договорённостей", — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, зависит ли увеличение экспорта топлива от запуска "Северного потока – 2". Он заметил, что уже сейчас есть альтернативные украинскому транзиту пути, которые "прекрасно работают" и "гораздо более технологичны и экологичны". Именно об этом накануне также говорил Владимир Путин, напомнил Песков.
Напомним, 6 октября Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
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