НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков обозначил условия увеличения поставок российского газа в Европу

По словам представителя Кремля, это не зависит от "Северного потока – 2", ведь есть и альтернативные пути для экспорта топлива.

7 октября, 10:06
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия может увеличить поставки газа в Европу, но это зависит от коммерческих договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциал есть, всё зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договорённостей", — сказал Песков журналистам.

Путин призвал не действовать себе в ущерб в вопросе биржевой торговли газом

Путин призвал не действовать себе в ущерб в вопросе биржевой торговли газом

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, зависит ли увеличение экспорта топлива от запуска "Северного потока – 2". Он заметил, что уже сейчас есть альтернативные украинскому транзиту пути, которые "прекрасно работают" и "гораздо более технологичны и экологичны". Именно об этом накануне также говорил Владимир Путин, напомнил Песков.

Напомним, 6 октября Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1