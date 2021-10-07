Песков не слышал, чтобы журналист "Комсомольской правды" Можейко просил российское гражданство
Но если это случится — задержанный в Минске сотрудник СМИ всё равно останется гражданином Белоруссии, предупредили в Кремле.
В Кремле не получали просьб от задержанного в Минске журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко о предоставлении ему российского гражданства. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством", — заявил журналистам представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что даже в случае такого обращения Можейко "всё равно останется гражданином Белоруссии" и у него останутся отношения с белорусскими властями.
Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".
Комментариев: 0