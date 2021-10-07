Песков не слышал, чтобы журналист "Комсомольской правды" Можейко просил российское гражданство

В Кремле не получали просьб от задержанного в Минске журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко о предоставлении ему российского гражданства. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством", — заявил журналистам представитель Кремля.