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Песков не слышал, чтобы журналист "Комсомольской правды" Можейко просил российское гражданство

Но если это случится — задержанный в Минске сотрудник СМИ всё равно останется гражданином Белоруссии, предупредили в Кремле.

7 октября, 10:12
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746514775369130&set=pb.100000318723797.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook/Геннадий Можейко/ Maksim Tarnalitsky</a></p>

Фото © Facebook/Геннадий Можейко/ Maksim Tarnalitsky

В Кремле не получали просьб от задержанного в Минске журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко о предоставлении ему российского гражданства. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством", — заявил журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что даже в случае такого обращения Можейко "всё равно останется гражданином Белоруссии" и у него останутся отношения с белорусскими властями.

Главред КП назвал ситуацию вокруг издания в Белоруссии произволом

Главред КП назвал ситуацию вокруг издания в Белоруссии произволом

Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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