Россиян предупредили о серьёзных проблемах со здоровьем из-за отказа от шапки

Человеку, гулящему на холоде без шапки, грозят облысение, отит и снижение иммунитета, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24". Не существует чётких границ по температуре, когда требуется надевать шапку на улице, пояснила медик, отметив, что при определённой погоде головной убор точно нужно взять с собой.

"Помимо температуры очень важно, какой на улице ветер и влажность. В сухую и безветренную погоду, особенно солнечную, даже при достаточно сильном морозе можно ходить без шапки. Но, если достаточно прохладно, влажно и дует ветер, она обязательно нужна", — указала Чернышова.

Так, шапку нужно надевать при длительном пребывании на улице. Если же не соблюдать это правила, можно схватить локальное переохлаждение. По словам эксперта, во время короткой пробежки от транспорта до работы можно обойтись и без головного убора.

Кроме того, долгое нахождение на ветре без головного убора может обернуться снижением иммунитета и развитием респираторных заболеваний. "Первое, с чем столкнётся человек, это насморк и кашель", — отметила терапевт. А в случае предрасположенности к отиту есть также риск воспаления среднего уха. И на этом список последствий не заканчивается.

"Обязательно надо упомянуть, что особенно в ветреную погоду происходит спазм сосудов кожи головы, которые питают волосяные луковицы. Человек, который ходит без шапки на холоде и при ветре, рискует облысеть. Это одна из проблем, о которой многие люди просто не знают", — сообщила Чернышова.

Собеседница подчеркнула, что в холодную погоду на ветру волосы перестают получать питание из-за сильного спазма сосудов головы. Хотя недолгая прогулка без шапки может оказывать и полезный эффект. Так, закаливание сосудов приведёт к росту волос. Но это только в случае, если погода безветренная.

Врач также рассказала, что нужно уделить внимание выбору головного убора. Даже лёгкая кепка может подойти, хотя "она не защищает в достаточной степени".

"Желательно, чтобы уши всё-таки были прикрыты, хотя бы до уровня слухового прохода. Важно, чтобы шапка не была тесной, так как это тоже путь к выпадению волос. Она не греет и может спровоцировать ухудшение кровоснабжения головы", — отметила Чернышова.

Вместе с тем важно, чтобы головной убор не был чересчур жарким. В противном случае есть риск переохлаждения.

"Если при нуле градусов надеть меховой головной убор, кожа головы вспотеет. Даже оставаясь в ней, человек может переохладиться. Или если снимет шапку и пойдёт по улице, будет тот же результат", — заключила врач-терапевт.