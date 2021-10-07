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Верховный суд РФ поддержал введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов

При этом у инстанции возникли замечания юридическо-технического характера по предложенному законопроекту.

7 октября, 11:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/supcourt/photos/1453479088192903" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховный Суд Российской Федерации</a></p>

Фото © Facebook / Верховный Суд Российской Федерации

В Верховном суде РФ поддержали законопроект, ужесточающий наказание для педофилов-рецидивистов. Об этом говорится в отзыве суда, опубликованном в базе нижней палаты парламента.

"Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает", — отмечается в документе.

При этом у ВС РФ возникли замечания юридическо-технического характера по законопроекту.

Эксперт — о пожизненном сроке для педофилов: Не панацея, но на войне все средства хороши

Эксперт — о пожизненном сроке для педофилов: Не панацея, но на войне все средства хороши

Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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