Верховный суд РФ поддержал введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов

Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.