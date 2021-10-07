Верховный суд РФ поддержал введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов
При этом у инстанции возникли замечания юридическо-технического характера по предложенному законопроекту.
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В Верховном суде РФ поддержали законопроект, ужесточающий наказание для педофилов-рецидивистов. Об этом говорится в отзыве суда, опубликованном в базе нижней палаты парламента.
"Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает", — отмечается в документе.
При этом у ВС РФ возникли замечания юридическо-технического характера по законопроекту.
Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.
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