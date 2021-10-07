Эпидемиолог Шунков дал прогноз о снижении числа новых случаев ковида в РФ

Растущее количество выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом в России объясняется низкими темпами вакцинации и несоблюдением гражданами мер профилактики. Об этом Лайфу заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Однако, по его словам, уже видны предпосылки к тому, что ковид в скором времени потеряет доминирующую роль в структуре заболеваемости.

"К сожалению, темпы вакцинации сейчас ниже, чем хотелось бы видеть. И хочется верить, что, наблюдая за ростом заболеваемости, всё больше людей будет решать сделать вакцину против коронавирусной инфекции. Ещё на уровень заболеваемости может влиять отсутствие настороженности у людей и пренебрежение правилами личной профилактики. Сейчас можно наблюдать тех, кто игнорирует обязательное ношение масок", — сказал Шунков.

Медик заметил, что при увеличении новых случаев CoViD-19 наблюдается рост инфекций из группы ОРВИ. Это указывает на то, что ковид теряет высокую конкурентоспособность и уже скоро может потерять доминирующую роль в структуре заболеваемости.

Доктор также согласен с мнением властей о том, что необходимости в федеральном локдауне сейчас нет. "Закрываться" следует только в экстренном случае: либо когда число людей, которым требуется госпитализация, превышает возможности медицины, либо в случае появления особо опасного штамма, дающего более высокий рост летальных исходов.