В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в РФ штаммов ковида "лямбда" и "мю"
Василий Акимкин также назвал мутацию, которая доминирует не только в нашей стране, но и во всём мире.
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Новые штаммы коронавируса "лямбда" (Перу) и "мю" (Колумбия) не выявлены в России, а "индийский" дельта-штамм доминирует во всём мире. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
По словам эпидемиолога, 21 сентября Всемирная организация здравоохранения оставила только четыре штамма, вызывающих беспокойство, — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", а также категории, представляющие интерес, — "лямбда" и "мю".
"Причём надо сказать, что первые четыре категории у нас встречались в РФ, но распространения большого не получили, за исключением "дельты", которая сегодня доминирует во всех странах, а "лямбда" и "мю" у нас не были обнаружены", — пояснил Акимкин на Всероссийской научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".
А ранее вирусолог Александр Бутенко назвал "виновника" новой волны пандемии ковида в России. Как отмечает эксперт, лучшим ответом станет разработка новых — комбинированных — вакцин, и эта работа уже ведётся.
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