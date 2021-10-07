В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в РФ штаммов ковида "лямбда" и "мю"

Новые штаммы коронавируса "лямбда" (Перу) и "мю" (Колумбия) не выявлены в России, а "индийский" дельта-штамм доминирует во всём мире. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Причём надо сказать, что первые четыре категории у нас встречались в РФ, но распространения большого не получили, за исключением "дельты", которая сегодня доминирует во всех странах, а "лямбда" и "мю" у нас не были обнаружены", — пояснил Акимкин на Всероссийской научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".