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В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в РФ штаммов ковида "лямбда" и "мю"

Василий Акимкин также назвал мутацию, которая доминирует не только в нашей стране, но и во всём мире.

7 октября, 10:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новые штаммы коронавируса "лямбда" (Перу) и "мю" (Колумбия) не выявлены в России, а "индийский" дельта-штамм доминирует во всём мире. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По словам эпидемиолога, 21 сентября Всемирная организация здравоохранения оставила только четыре штамма, вызывающих беспокойство, — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", а также категории, представляющие интерес, — "лямбда" и "мю".

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В Кремле пока не планируют стимулировать вакцинацию от коронавируса по всей России

"Причём надо сказать, что первые четыре категории у нас встречались в РФ, но распространения большого не получили, за исключением "дельты", которая сегодня доминирует во всех странах, а "лямбда" и "мю" у нас не были обнаружены", — пояснил Акимкин на Всероссийской научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".

А ранее вирусолог Александр Бутенко назвал "виновника" новой волны пандемии ковида в России. Как отмечает эксперт, лучшим ответом станет разработка новых — комбинированных — вакцин, и эта работа уже ведётся.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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