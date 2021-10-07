Адвокат предположил, какое наказание ждёт избивших парня в московском метро

Трём уроженцам Дагестана, которые 4 октября жестоко избили молодого человека в московском метро, может грозить до 20 лет заключения. Такое мнение высказал адвокат Сергей Афанасьев в беседе с телеканалом "360". Юрист отметил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Было грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое группой лиц с применением насилия в отношении гражданина. Это тяжкое преступление, за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет", — пояснил Афанасьев.

Он также напомнил, что СК открыл уголовное дело о покушении на убийство, совершённое группой лиц, что также считается особо тяжким преступлением — за него предусмотрено лишение свободы сроком от восьми до 20 лет. Кроме того, при задержании злоумышленники оказывали сопротивление правоохранителям и угрожали им, за что тоже предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Адвокат отметил, что в ходе предварительного следствия будет установлен вред здоровью, который получил потерпевший, это повлияет на квалификацию действий нападавших.

"Какой останется конечной квалификация действий виновных, будет решаться органами предварительного следствия и судом. Сейчас в отношении них возбуждены дела по особо тяжким преступлениям. Будет решаться, было ли покушение на убийство, было ли причинение вреда здоровью из хулиганских убеждений", — добавил юрист.