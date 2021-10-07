Адвокат предположил, какое наказание ждёт избивших парня в московском метро
Юрист уверен, что нападавших не оправдают. Сами приезжие ранее заявили, что сожалеют о случившемся.
Фото © Следственный комитет РФ
Трём уроженцам Дагестана, которые 4 октября жестоко избили молодого человека в московском метро, может грозить до 20 лет заключения. Такое мнение высказал адвокат Сергей Афанасьев в беседе с телеканалом "360". Юрист отметил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Было грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое группой лиц с применением насилия в отношении гражданина. Это тяжкое преступление, за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет", — пояснил Афанасьев.
Он также напомнил, что СК открыл уголовное дело о покушении на убийство, совершённое группой лиц, что также считается особо тяжким преступлением — за него предусмотрено лишение свободы сроком от восьми до 20 лет. Кроме того, при задержании злоумышленники оказывали сопротивление правоохранителям и угрожали им, за что тоже предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Адвокат отметил, что в ходе предварительного следствия будет установлен вред здоровью, который получил потерпевший, это повлияет на квалификацию действий нападавших.
"Какой останется конечной квалификация действий виновных, будет решаться органами предварительного следствия и судом. Сейчас в отношении них возбуждены дела по особо тяжким преступлениям. Будет решаться, было ли покушение на убийство, было ли причинение вреда здоровью из хулиганских убеждений", — добавил юрист.
Собеседник телеканала выразил уверенность, что молодых людей не оправдают и они точно понесут наказание, однако главный вопрос — какой срок получат.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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