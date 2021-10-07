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Бастрыкин поручил наградить избитого приезжими в московском метро парня

Вступившись за девушку, молодой человек проявил активную гражданскую позицию и смелость. Невзирая на численное превосходство противников, он не остался в стороне, подчеркнул глава СКР.

7 октября, 10:25
<p>Кадр из видео © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31169" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Председатель Следственного комитета России распорядился наградить москвича Романа Ковалёва, который заступился за девушку в метро и был избит тремя уроженцами Дагестана. Подготовить соответствующие документы поручено кадровому подразделению. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией", — отмечается в релизе.

Бастрыкин напомнил, что наносить удары обидчики продолжали, даже когда Роман уже лежал на полу в луже крови.

Избитый приезжими в московском метро рассказал, с чего началась драка

Избитый приезжими в московском метро рассказал, с чего началась драка

Уточняется, что Ковалёва наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Напомним, преступление было совершено 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении напавших было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Кроме того, теперь действия нападавших квалифицируют по статье о покушении на убийство.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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