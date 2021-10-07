Бастрыкин поручил наградить избитого приезжими в московском метро парня

Председатель Следственного комитета России распорядился наградить москвича Романа Ковалёва, который заступился за девушку в метро и был избит тремя уроженцами Дагестана. Подготовить соответствующие документы поручено кадровому подразделению. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией", — отмечается в релизе.

Бастрыкин напомнил, что наносить удары обидчики продолжали, даже когда Роман уже лежал на полу в луже крови.

Уточняется, что Ковалёва наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага".