Бастрыкин поручил наградить избитого приезжими в московском метро парня
Вступившись за девушку, молодой человек проявил активную гражданскую позицию и смелость. Невзирая на численное превосходство противников, он не остался в стороне, подчеркнул глава СКР.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Председатель Следственного комитета России распорядился наградить москвича Романа Ковалёва, который заступился за девушку в метро и был избит тремя уроженцами Дагестана. Подготовить соответствующие документы поручено кадровому подразделению. Об этом говорится на сайте СК РФ.
"Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией", — отмечается в релизе.
Бастрыкин напомнил, что наносить удары обидчики продолжали, даже когда Роман уже лежал на полу в луже крови.
Уточняется, что Ковалёва наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
Напомним, преступление было совершено 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении напавших было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Кроме того, теперь действия нападавших квалифицируют по статье о покушении на убийство.
Комментариев: 0