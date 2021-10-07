Песков допустил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20
При этом решение об участии российского президента в мероприятии пока не принято, добавил представитель Кремля.
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Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в ходе саммита "Группа двадцати" в Риме, если оба окажутся в итальянской столице. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет зависеть от того, окажутся ли там оба президента в одно время и в одном месте", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, на данный момент решение об участии Путина в саммите не принято, оно будет зависеть от всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. Журналистов дополнительно уведомят, добавил Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что Джо Байден в ходе саммита G20, который состоится 30–31 октября в Риме, встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудят пути возобновления диалога — кризис в отношениях Парижа и Вашингтона возник из-за создания США, Великобританией и Австралией партнёрского союза AUKUS.
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