НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков допустил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20

При этом решение об участии российского президента в мероприятии пока не принято, добавил представитель Кремля.

7 октября, 10:15
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в ходе саммита "Группа двадцати" в Риме, если оба окажутся в итальянской столице. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть от того, окажутся ли там оба президента в одно время и в одном месте", — сказал Песков.

Байден пока не поздравил Путина с днём рождения

Байден пока не поздравил Путина с днём рождения

По словам представителя Кремля, на данный момент решение об участии Путина в саммите не принято, оно будет зависеть от всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. Журналистов дополнительно уведомят, добавил Песков.

Ранее Лайф рассказывал, что Джо Байден в ходе саммита G20, который состоится 30–31 октября в Риме, встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудят пути возобновления диалога — кризис в отношениях Парижа и Вашингтона возник из-за создания США, Великобританией и Австралией партнёрского союза AUKUS.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Life

Песков рассказал о контактах с Киевом с целью "нащупать вопросы" для встречи Путина и Зеленского

сегодня в 10:23

Байден пока не поздравил Путина с днём рождения

сегодня в 10:03

Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

сегодня в 10:13

Депутаты отправили в отставку спикера Рады Разумкова

сегодня в 08:50

Итальянский футболист раскритиковал Карасёва за судейство полуфинала Лиги Наций

сегодня в 10:16

Новости партнеров

Layer 1