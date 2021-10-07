Песков допустил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в ходе саммита "Группа двадцати" в Риме, если оба окажутся в итальянской столице. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть от того, окажутся ли там оба президента в одно время и в одном месте", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, на данный момент решение об участии Путина в саммите не принято, оно будет зависеть от всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой. Журналистов дополнительно уведомят, добавил Песков.