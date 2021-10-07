Песков рассказал о контактах с Киевом с целью "нащупать вопросы" для встречи Путина и Зеленского

Киев и Москва действительно контактировали, чтобы "нащупать перечень вопросов" для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако понимание по повестке возможных переговоров пока отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о том, что действительно между офисом президента Украины и Администрацией Президента, с нашей стороны это Козак, действительно осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные предложения. Но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют", — подчеркнул представитель Кремля.