Песков рассказал о контактах с Киевом с целью "нащупать вопросы" для встречи Путина и Зеленского
Однако пока, по его словам, общее понимание и готовность к формулированию повестки возможной встречи отсутствуют.
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Киев и Москва действительно контактировали, чтобы "нащупать перечень вопросов" для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако понимание по повестке возможных переговоров пока отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили о том, что действительно между офисом президента Украины и Администрацией Президента, с нашей стороны это Козак, действительно осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные предложения. Но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, накануне стало известно, что российская сторона направила Киеву 12 потенциальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения на встрече Путина и Зеленского. Однако Украина, как говорят в Кремле, на предложенную повестку не отреагировала, к тому же позже пресс-секретарь Зеленского обозначил очередное условие переговоров.
Ранее в Кремле отмечали, что встреча может состояться, если будет соответствующая повестка для обсуждения двух президентов. При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что тема Крыма во время переговоров подниматься не будет. Кроме того, есть и другой камень преткновения для встречи глав государств — это нежелание официального Киева выполнять Минские договорённости.
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