Стало известно, кто удостоился Нобелевской премии по литературе за 2021 год
Писатель родился на Занзибаре в 1948 году, но позже переехал в Великобританию.
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год.
В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Гурна отмечен за бескомпромиссное и сострадательное раскрытие последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j
Абдулразак Гурна родился на Занзибаре в 1948 году, но позже переехал в Великобританию, где живёт по сей день. Он получил докторскую степень в Кентском университете и возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка. Гурна — автор романов "Рай", "Дезертирство", "У моря".
А ранее были вручены премии в области физиологии и медицины (её получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование о рецепторах температуры и осязания), по химии и физике. Последнюю разделили между тремя учёными.
Фото © Twitter / The Nobel Prize