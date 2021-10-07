Писатель родился на Занзибаре в 1948 году, но позже переехал в Великобританию.

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год.

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Гурна отмечен за бескомпромиссное и сострадательное раскрытие последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021