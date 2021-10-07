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Регион
Опубликовано 7 октября 2021, 14:04

Стало известно, кто удостоился Нобелевской премии по литературе за 2021 год

Писатель родился на Занзибаре в 1948 году, но позже переехал в Великобританию.

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год.

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Гурна отмечен за бескомпромиссное и сострадательное раскрытие последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами.

Абдулразак Гурна родился на Занзибаре в 1948 году, но позже переехал в Великобританию, где живёт по сей день. Он получил докторскую степень в Кентском университете и возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка. Гурна — автор романов "Рай", "Дезертирство", "У моря".

А ранее были вручены премии в области физиологии и медицины (её получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование о рецепторах температуры и осязания), по химии и физике. Последнюю разделили между тремя учёными.

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Фото © Twitter / The Nobel Prize

Александра Вишнякова
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